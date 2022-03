【NFT】NFT助小眾市場殺出血路 陳奐仁望改變樂壇現況

過往創作者單靠自己的作品只能賺取少量的版稅收入,NFT 的出現卻為一眾創作者帶來一條新出路。目前,NFT 應用的範疇包羅萬有,藝術品、運動或音樂等均能涵蓋,吸引了不少藝術家、攝影師,甚至是音樂人都加入這熱潮中。香港知名音樂人陳奐仁身先士卒,於去年投入NFT 市場,先後推出《Nobody gets me》以及《The xxxx is an NFT》兩個NFT 音樂,獲賺150 萬元,並成為首位NFT 華語音樂人。他認為,NFT 的出現能為音樂人建立一個小眾市場,其作品由粉絲或支持者購買,NFT 可以讓音樂人直接收到款項,再不用像過往般單靠版稅維生,令音樂人毋須再一邊兼職一邊創作音樂也可捱到出頭天,解決過往難以糊口的問題。

音樂人以往主要依靠製作唱片、周邊商品、發行音樂和版稅4方面來賺錢。但隨着時間的變遷,歌手和唱片公司的營利重點已有所改變,「以往一位歌手一年可以出30首歌曲,但現在一年出1 首歌曲已經很厲害;以往歌手在紅館開演唱會才算成功,但現在的歌手在麥花臣場館或九龍灣國際展貿中心開演唱會就好像完成目標。與此同時,大型唱片公司慢慢變成投資公司,公司的着重點由捧藝人、歌手變成投放資源令公司增值。」而NFT 的出現,改變樂壇的「玩法」,目前NFT 音樂主要是粉絲或支持者購買,令創作人直接收入大增,「過往版稅不明確和作品需與唱片公司分成,令不少創作人心淡。現時粉絲或支持者可以直接購買創作者的NFT 作品,讓他們的收入可以維持基本生活,繼續創作。其次,NFT 價格高昂的原因在於它具有獨一無二的特性,比起過往無限制地生產唱片更具收藏價值,亦可確認誰是真正擁有者。」

「另外,NFT 可以令音樂人創作自己喜愛的音樂,不用擔心歌曲是否主流,只要有合適的群組就可以不斷提供新歌,讓主要粉絲繼續支持和享受新曲。」

他在訪問期間,憶述初次接觸NFT 的過程,形容當時好像看到一條新出路。「我一直都希望能解決音樂人難以糊口的問題,但嘗試過各種方法都發覺不可行。直至有一天,我在語音社交平台Clubhouse 進入了一間音樂房間,房間內出現了外國知名歌手MC Hammer 及Tiffany Haddish,當時他們正討論NFT,他們的討論令我對NFT 產生好奇,於是就聽了幾小時直到疲累。」及後,陳奐仁開始醉心研究NFT,兩星期後便開始宣揚及分享有關概念。可惜的是當時大眾不理不睬,因此他選擇成為「白老鼠」示範製作NFT。

責任編輯:羅浩濂