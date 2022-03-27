【裝修設計】夫婦信風水轉運 擲逾46萬裝修852呎新居

古語有云：「一命二運三風水」，中國人自古以來都相信風水命理等玄學，相信風水能提升運氣和財運，而透過家居的風水布置，亦是大眾較為認知的一種。是次裝修單位的戶主信仰風水學，找來風水師為家居擺設提供建議，室內設計公司RICO Interior Design & Engineering與風水師聯手，為戶主打造一間既華麗又典雅的「風水屋」。

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今期《精明裝修》的單位位於觀塘凱滙，實用面積為852平方呎，單位屬自住物業，整個裝修連購買家具約46.7萬元，是次裝修保留了廚房和廁所，主要為大廳睡房裝修連家俬。戶主雖則有一位兒子，但由於兒子仍在美國留學，不會經常在港，因此單位多為男女戶主居住。

由於戶主在風水上有要求，因此在用色上要以木色及黃色為主，與此同時，戶主喜歡白色的雲石，令配搭上增添難度。最後，設計師將此兩種顏色集中在軟裝家俬上展示，把啡色胡桃木紋餐枱，與黃色三座位梳化為單位帶來對比，再配合原有的淺木紋地板，又在家俬及燈槽加上金色不銹鋼裝飾條，貫徹典雅華麗風格之餘，亦不會令單位感覺老土。

另外，風水師要求玄關地下要拼花雲石，才能聚財，但此做法令單位整體配襯上難以做到效果一致。於是，設計師把門口位置的鞋櫃升高，將整個玄關地下都做了雲石，令整體氣派提升，再用銅條與原有的木地板進行分隔，區分大廳與玄關位置，令設計不會有相沖的感覺。

被問到戶主的深刻要求，設計師表示，門口玄關拼花雲石最為困難。由於戶主及風水師對雲石的顏色有極高要求，因此設計師挑選了比較罕有的抗灰石、維納斯白及淺啡網紋雲石作為拼砌，但此兩款雲石的硬度比較偏軟，在切割及打磨方面有着極高的工藝要求，因此在圖案設計及選材及生產上都用了很多時間進行磋商才取得共識。

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具體費用：

全屋傢俬：277,000元

木工：31,000元

油漆連墻紙：81,000元

電燈：32,000元

泥水連雲石：33,000元

雜項：13,000元

總共：467,000元

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責任編輯：羅浩濂