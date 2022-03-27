【網上招聘會】勞工處舉職場新機遇網上招聘會 提供超過2,500個職位空缺 3月30至31日期間招聘

勞工處今日宣布，由3月30日至31日下午6時在互動就業服務網站舉辦職場新機遇網上招聘會，當中提供超過2,500個職位空缺，讓求職人士瀏覽職位空缺資料及遞交網上求職申請。

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是次招聘會共有54間機構參加，參與機構提供的職位類別相當廣泛，包括顧客服務經理、工程師、社交媒體及市場推廣主任、資訊科技支援助理、辦公室行政文員、廚師、保安員、食品製作員和店務助理。

是次招聘會中，約86%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬元至2萬元。約95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約70%的職位空缺無需相關工作經驗。

求職人士只需預先登記成為勞工處互動就業服務用戶，即可於招聘會舉行期間向參加機構遞交網上求職申請，費用全免。

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責任編輯：羅浩濂