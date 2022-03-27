【MPF】駿隆：3月強積金人均蝕3,696元 回報負1.5%

駿隆強積金顧問有限公司公布截至3月21日的強積金表現，強積金市場回報負1.5%，人均蝕3,696元，而年初至今負6.5%，人均虧損16,812元。

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駿隆表示，美國聯儲局如預期加息0.25厘，鮑威爾對經濟的樂觀評論帶動歐美股市反彈，中港股市過去一個月表現波動﹐多數基金資產表現較預期差。

3月三大主要指數表現一致下跌，股票基金跌2.1%、固定收益基金跌0.9% ，混合資產基金跌1.5%，而香港股票基金及大中華股票基金回報分別為負5.5%及負5.9%。

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責任編輯：羅浩濂