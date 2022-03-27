【虛擬銀行優惠】Mox推開戶優惠 3月31日前開立新戶口 即可賺高達1.3%存款年利率

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【MPF】駿隆：3月強積金人均蝕3,696元 回報負1.5%
Mox推出開戶優惠，由即日起至3月31日開戶即可賺高達1.3%存款年利率，讓市民能有更輕鬆的儲蓄和理財體驗，開戶步驟如下。
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第1步： 申請一經確認，即可就250,000元或以下的存款，在開戶後60日內享0.3% 迎新額外利率
第2步：只須完成Mox Bonus任務，即可就翌日總計250,000元或以下的存款，賺取額外0.7%存款年利率。任務分別為每月使用Mox Card消費滿4,000元，當中包括以Mox Credit簽賬或Mox戶口扣帳的交易的消費任務，以及於Mox港元戶口維持50,000元或以上的存款總結餘的存款任務
完成以上兩個步驟，連同最新基本年利率（由2022年2月21日起生效），即可在推廣期內於250,000元或以下的存款享有高達1.3%存款年利率。
|250,000元或以下的存款：
|港幣存款年利率
|由2022年2月21日起基本年利率：
|0.3%
|迎新Bonus 推廣：
|0.3%
|Mox Bonus推廣：
|0.7%
|總年利率：
|1.3%
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責任編輯：羅浩濂