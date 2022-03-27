【電子支付】FIS：2025年電子錢包將成香港首選電子商務支付方式 佔電子商務總交易額40%

根據金融服務支付服務商 FIS（NYSE: FIS）發布的最新調查報告顯示， 信用卡或簽賬卡在今年仍然是港人的首選網上購物支付方式，佔電子商務總交易額的43%。然而，至 2025 年，電子錢包將會取代信用卡或簽賬卡，成為香港領先的電子商務支付方式。

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Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠表示，傳統和新興支付方式的競爭，使香港的支付方式日趨多元化。在疫情下，本港消費者渴望獲得方便、快捷的購物體驗，對電子支付的整體需求持續上升。 政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。展望未來，商家需要力求創新，並與領先技術供應商合作以滿足現代消費者多元化的需求。

在香港電子商務支付趨勢方面，報告指，香港電子商務市場預計在 2021 年至 2025 年間增長 46%，市場價值高達 312 億美元。而按總交易額計算，2021 年首選電子商務支付方式最多是佔43%的信用卡或簽賬卡，緊接是佔33%的電子錢包，第三位是佔11%的銀行轉賬。報告又預計至 2025 年，電子錢包將取代信用卡或簽賬卡，成為香港首選的網上購物支付方式，佔電子商務總交易額的 40%，而信用卡則佔 37%。除此之外，先買後付在本地的接受程度將會愈來愈高，至 2025 年，先買後付將成為增長最快的網上購物支付方式，其複合年均增長率達到 59%，預計其增長速度將力壓其他支付方式。

在香港店內消費銷售點支付趨勢方面，報告顯示，2021 年現金使用略見回彈後，預計於 2022年重新下跌，至 2025 年僅佔店內消費總交易額的 7%。 而在 2021 年，信用卡或簽賬卡付款仍然是香港人於店內消費的首選，佔總交易額的55%，此趨勢將保持到 2025 年，預計佔總交易額的 50%。與此同時，手機錢包將成為香港增長最快的店內消費支付方式，預計手機錢包將於 2025 年佔總交易額 36%，其複合年均增長率達到 16%。

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責任編輯：羅浩濂