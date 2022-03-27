  • 23°C
香港時間 : 2022327日 (日) 11:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】FIS：2025年電子錢包將成香港首選電子商務支付方式 佔電子商務總交易額40%

理財智慧 11:39 2022/03/27

分享：

根據金融服務支付服務商 FIS（NYSE: FIS）發布的最新調查報告顯示， 信用卡或簽賬卡在今年仍然是港人的首選網上購物支付方式，佔電子商務總交易額的43%。然而，至 2025 年，電子錢包將會取代信用卡或簽賬卡，成為香港領先的電子商務支付方式。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠表示，傳統和新興支付方式的競爭，使香港的支付方式日趨多元化。在疫情下，本港消費者渴望獲得方便、快捷的購物體驗，對電子支付的整體需求持續上升。 政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。展望未來，商家需要力求創新，並與領先技術供應商合作以滿足現代消費者多元化的需求。

在香港電子商務支付趨勢方面，報告指，香港電子商務市場預計在 2021 年至 2025 年間增長 46%，市場價值高達 312 億美元。而按總交易額計算，2021 年首選電子商務支付方式最多是佔43%的信用卡或簽賬卡，緊接是佔33%的電子錢包，第三位是佔11%的銀行轉賬。報告又預計至 2025 年，電子錢包將取代信用卡或簽賬卡，成為香港首選的網上購物支付方式，佔電子商務總交易額的 40%，而信用卡則佔 37%。除此之外，先買後付在本地的接受程度將會愈來愈高，至 2025 年，先買後付將成為增長最快的網上購物支付方式，其複合年均增長率達到 59%，預計其增長速度將力壓其他支付方式。

在香港店內消費銷售點支付趨勢方面，報告顯示，2021 年現金使用略見回彈後，預計於 2022年重新下跌，至 2025 年僅佔店內消費總交易額的 7%。 而在 2021 年，信用卡或簽賬卡付款仍然是香港人於店內消費的首選，佔總交易額的55%，此趨勢將保持到 2025 年，預計佔總交易額的 50%。與此同時，手機錢包將成為香港增長最快的店內消費支付方式，預計手機錢包將於 2025 年佔總交易額 36%，其複合年均增長率達到 16%。

 

【理財智慧】哈爾濱率先取消房地產限售 內房迎來春天?【下一頁

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
金融服務 金融 經濟 信用卡 香港 網上購物 電子支付

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】地震事件間是否有科學關連？ 從福島地震看日本國運
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光
【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元
【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款