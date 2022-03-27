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【加密貨幣】華燈初上推NFT 解謎遊戲 揭故事終極綫索

環球政經 07:11 2022/03/27

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近日Netflix（NFLX）上大受歡迎的台灣劇集《華燈初上》，第三季已經播映完畢，大家相信仍覺得意猶未盡。為此，劇集團隊推出NFT，將故事推升至另一層次。

該批NFT結合了頭象與解謎元素，每個頭像為劇中一名角色，代表一條綫索，握有「線索壹」與「線索貳」。在第一階段「點燈」，加上道具後，可拼湊成一個「隱藏線索」NFT。頭像NFT可以在4月，於官網鑄造（Mint），售價暫定為0.88個以太幣。而道具NFT須參加「劇情解謎」活動，解謎成功即獲得NFT，亦可在二級市場購買或參與Discord和社群活動，也有機會獲得空投。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

在第二階段「光之尋覓」，玩家可以利用在「點燈」階段獲得的兩個「隱藏線索」NFT，加上道具後，獲得「終極線索」NFT，該NFT除有機會是極稀缺物品，或戲劇Metaverse入場券，解鎖VIP資格。

VIP可以參加綫下VIP活動，光臨光酒店，參與加入VIP會員茶會，又或者參與戲劇創作等。

今次NFT項目絕對是影視界一次大膽嘗試，正如不少電影、劇集推出大量實體周邊產品，吸引粉絲購買，NFT有很大機會成為虛擬的周邊產品，引起新熱潮。

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撰文 : 龍瑞成

以太坊 虛擬貨幣 台灣 遊戲 元宇宙 NFT Netflix

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