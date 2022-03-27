【電話成癮】追尋意義 保護環境 外國現棄智能手機潮

現時個個一機在手，不論在搭車，上班甚至上廁所時，大家都機不離手。如果你的智能電話要被沒收一天，你可以捱過嗎？現時在英國，每10個人都有9個擁有智能電話，而且他們每天平均花費4.8小時在電話上。但最近在外國有一班用戶選擇摒棄方便的智能電話，選擇還原基本步，用一些只能「打出打入」和接收發放簡單訊息的電話。現時36歲的Dulcie Cowling表示，轉用傳統電話是原因是，有一天她到公園看見兩個小孩的家長，發現他們長時間都在玩電話，和子女一起玩耍的時間似乎被忽略了，認為大家的人生好像都漠視了身邊的事物，固想轉用傳統電話，她把昔日沉迷智能電話的時間放在閱讀和休息上，認為比以往更有意義。

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而另一位來自蘇格蘭的Alex Dunedin向BBC表示，放棄使用智能手機是為了保護環境。事實上，新款的智能手機半年或一年就推新款，不少人在上一部還沒有壞掉就麻木追尋新電話，不但製造大量的電子垃圾，而且不符合乎經濟原則。不講不知，在製造電話的過程上就會排放不少二氧化碳，他表示為了保護環境選擇放棄使用智能電話。

其實筆者都明白要大家放棄使用智能電話是十分不便，而且對很多人來說也是不切實際的，但想想智能電話的原意就是拉近人與人之間的距離，可惜的是現在的智能電話反而是增加了彼此的隔閡。故此其實大家不妨減少使用智能電話的情況，選擇以真人方式和朋友見面。

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