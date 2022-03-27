  • 23°C
香港時間 : 2022327日 (日) 08:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片短缺】日產老闆：晶片短缺情況將持續

環球政經 07:06 2022/03/27

分享：

眾所周之世界的晶片供應長期處於短缺的狀況，而晶片不論在我們日常生活，例如洗衣機，車，以至手提電話。而近日汽車公司巨頭日產（Nissan）的老闆內田誠警告，變種病毒Omicron 可能會給汽車製造業中使用的晶片帶來壓力，主要的原因是疫情導致一些工廠被迫倒閉。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

內田誠向BBC表示，對於不能斷言晶片短缺情況何時會完結，因為疫情的發展可能會繼續影響晶片的情況，但我們的行動才是最為重要的。其實在疫情來襲前早已有供不應求的情況，相信在現在雪上加霜的情況下，要在短時間內解決這個問題亦不易。

在他發表有關晶片短缺的同時，日產汽車公司同時發佈一系列的電動車計劃，例如在2030將推出 23 款新電動車，至於2026年，將有75%的公司售賣電動車而早前日產同時宣佈投資10億英磅，把英國的新特蘭工廠轉為投入電動車製作，看來日產電動車發展是勢不可擋。

晶片短缺問題不只影響汽車業，不少科技公司如受影響，如蘋果早前亦表示亦晶片短缺供應正阻礙iPhone等產品的生產，對此相信各位巨企都要攜手協力以解決問題。

 

【長和系】打造出糧組合   長和系7大高息股逐個捉【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

電動車 疫情 汽車 日產 晶片

上一篇文章

【電話成癮】追尋意義 保護環境 外國現棄智能手機潮

下一篇文章

【音樂行業】全球音樂市場收入連升7年 BTS成最高銷售量組合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【污水監測】多區結果呈陽性 荃灣屯門屋苑大量上榜 政府明派22萬個快速測試包
【污水監測】多區結果呈陽性 荃灣屯門屋苑大量上榜 政府明派22萬個快速測試包
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光
【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光
【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元
【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款