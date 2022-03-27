【晶片短缺】日產老闆：晶片短缺情況將持續

眾所周之世界的晶片供應長期處於短缺的狀況，而晶片不論在我們日常生活，例如洗衣機，車，以至手提電話。而近日汽車公司巨頭日產（Nissan）的老闆內田誠警告，變種病毒Omicron 可能會給汽車製造業中使用的晶片帶來壓力，主要的原因是疫情導致一些工廠被迫倒閉。

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內田誠向BBC表示，對於不能斷言晶片短缺情況何時會完結，因為疫情的發展可能會繼續影響晶片的情況，但我們的行動才是最為重要的。其實在疫情來襲前早已有供不應求的情況，相信在現在雪上加霜的情況下，要在短時間內解決這個問題亦不易。

在他發表有關晶片短缺的同時，日產汽車公司同時發佈一系列的電動車計劃，例如在2030將推出 23 款新電動車，至於2026年，將有75%的公司售賣電動車而早前日產同時宣佈投資10億英磅，把英國的新特蘭工廠轉為投入電動車製作，看來日產電動車發展是勢不可擋。

晶片短缺問題不只影響汽車業，不少科技公司如受影響，如蘋果早前亦表示亦晶片短缺供應正阻礙iPhone等產品的生產，對此相信各位巨企都要攜手協力以解決問題。

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