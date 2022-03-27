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【音樂行業】全球音樂市場收入連升7年 BTS成最高銷售量組合

環球政經 07:03 2022/03/27

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近年在韓星和著名歐美藝人例如BTS，Taylor Swift及Blackpink 等的帶動下，全球音樂收入以20多年來最快的速度增長。截止2021年尾，音樂市場的收入急升至18.5%達195億歐元，而且升勢在近7年來更是有增無減，可見全球音樂的受歡迎程度。尋。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

國際唱片業協會（IFPI）總裁 Frances Moore向BBC表示，成績令人十分鼓舞，因為在1999年音樂產業曾跌至高峰期的40%，但今次在70個國家都有增長，而且CD的銷量亦是本世紀以來首次增加，黑膠唱片收入上升了 51%。雖然大部份的人都可在綫上可收聽偶像的作品，但相信粉絲們為了支持各自的偶像，都會買他們的唱片，亦都說明了為何CD在世界已不普及時，仍有多數人願意購買。

在眾多的明星當中，BTS的表現特別出眾，國際唱片業協會列出全球100名最受歡迎的明星，而韓國男組合BTS就是連續2年成為最高銷售量的組合，而美國著名唱作歌手Taylor Swift則保持第二名，英國知名創作歌Adele就名列第三，值得一提的是，Adele在2021年11月19日推出專輯《30》，成功打動大量樂迷的人心，在2021年賣出近470萬，成為上年之冠，成績不俗。

不論是那位歌手稱霸也好，持續的升勢表示全球的音樂亦愈來愈受大家歡迎，這種良性競爭得益的都是一眾樂迷，代表大家有愈來愈多好歌收聽。

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撰文 : 龍瑞成

組合 歌手 銷售 音樂 美國

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