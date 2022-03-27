【轉換舞台】25歲網球一姐芭迪宣佈退休 追尋其他夢想

現時世界第一的女網球手芭迪（Ashleigh Barty）近日宣佈退役，震撼整個球壇。澳洲籍網球手芭迪在社交媒體表示，即將退出網球壇，並要開始追尋其他夢想。對於她這個舉動，很多人都會一頭霧水，認為明明有大好前途，一姐的地位更為她帶來龐大收入，而且她只有25歲，身體狀況及技術亦正直高峰，為何要放棄大好前途，她知道大部份人都不太明白，但她認為自己這份人就是有太多不同的夢想要追尋。

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前英國網球手Annabel Croft亦對表示芭迪的舉動令網球界感到十分震驚，但亦對她的行為覺得十分合理。芭迪表示，去年贏得溫布頓女單冠軍改變了她在網球的看法，先後勇奪溫布頓冠軍及澳網冠軍，認為是時候「掛拍」。不小網球界巨人亦稱讚她在球壇的供獻，例如國際女子網球協會執行長Steve Simon就稱她是其中一名偉大的冠軍。

事實上，芭迪的行為確實令人敬佩，25歲在球壇「打爆機」，但並不滿足現狀，選擇尋求其他人生目標，挑戰自己。這種心態足以看出她無論在哪個區域都會發光發亮，此心態確須要學習。

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