【加密貨幣】銀行系統崩潰 烏克蘭難民靠加密貨幣逃亡

烏俄戰爭持續，至今估計已有4分1，即約1,000萬烏克蘭人逃離家園，不少走到其他國家成為難民。難民很多時只能帶上少量金錢便遠走他鄉，更嚴重的是，烏克蘭貨幣荷林夫納非通用貨幣，加上戰時認受性大跌，於外地持有荷林夫納購買力很低，加密貨幣便成為難民保存財富的方法。。

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《CNBC》便訪問了兩名烏克蘭難民，如何依靠加密貨幣逃出烏克蘭。20歲的Fadey（化名）便是其中之一，他原居於西部城市利沃夫，開戰當日他便決定和女朋友逃亡。但因銀行關門，ATM大排長龍，他沒法提取現金。因此他向朋友賣出價值600美元的比特幣，以換取波蘭貨幣茲羅提，他用之買巴士車票逃往波蘭，租用酒店，和購買食物。他現時便依靠比特幣冷錢包，保存身家四成的比特幣，約值2,000美元。

另一個離開烏克蘭的Maria Chaplia，現身處波蘭，她表示沒有辦法通過正常的銀行系統，將資金調離烏克蘭，PayPal等支付方法就收取高額手續費，加密貨幣就解決相關問題。「除非你很好彩，否則根本沒可能在波蘭聯繫上烏克蘭的銀行戶口。加上難民要在波蘭開設戶口，亦絕不容易。」

這兩個故事的主角，如不是有加密貨幣，他們很可能變得一無所有，難民人在異鄉絕不好過，身無長物便更加艱難。

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