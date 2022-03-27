【加密貨幣】傳世界最大對冲基金將買比特幣 價格急升 曾見45000美元

根據《CoinDesk》報道，世界最大對冲基金公司Bridgewater Assoicates，將於今年中前，首次投資比特幣。如消息屬實，將會是幣圈的里程碑，代表加密貨幣愈來愈受主流金融界接受，勢必推升價格。

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《CoinDesk》早前報道，接觸到多位消息人士，Bridgewater將於今年中前投資比特幣，但沒有透露以那種形式，例如直接買入，以ETF投資，還是以金融合約等較複雜方式涉足。投資金額不會太大，相比基金的資產管理規模（AUM），只屬九牛一毛。Bridgewater發言人卻否認傳聞，表示不會評論公司的倉位，會持續研究加密貨幣，但沒有計劃投資。

Bridgewater現時的AUM達1,500億美元，為世上最大對冲基金公司，其創辦人兼CEO Ray Dalio早在多年前便開始研究加密貨幣，發表多篇評論文章。在去年中更表示個人投資了比特幣，寧願持有比特幣，也不買債券。他當時已表示，通脹問題正在醞釀，世界各央行天量增鈔，必定令通脹失控，債券回報將大減。既然CEO看好，相信基金買入，都是時間問題。

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受消息刺激，及俄羅斯入侵烏克蘭等因素影響，比特幣價格由上星期低位的40,500美元，曾升至45,000美元的近來高位

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