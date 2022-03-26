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【東航空難】國家應急處置指揮部證實 東航MU5735航班132名人員已全數罹難

環球政經 22:53 2022/03/26

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東方航空的MU5735航班，於3月21日在廣西梧州境內墜毀。新華社於今晚晚上10時30分發稿，經過6天全力搜救，國家應急處置指揮部26日晚確認，MU5735航班上人員已全部遇難。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

根據央視報道，在國家應急指揮部於今晚6時舉行的新聞發布會上，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部現場副總指揮、民航局副局長胡振江指出，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部組織消防救援、解放軍指戰員、武警官兵、公安、衛生檢疫、交通、自然資源等多部門，連續6天在事故發生區域開展「拉網式」排查，並組織專家比對分析各類監控、記錄設備中的視頻影像內容，綜合分析空管雷達、ADS-B等設施設備記錄的關鍵數據，特別是對墜機現場殘骸分佈的勘查判斷和分析，可以確定搜尋現場已無機上人員生命跡象，通過DNA鑑定已確定120名遇難者身分。「3·21」東航MU5735航班機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難。

【長和系】打造出糧組合   長和系7大高息股逐個捉【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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