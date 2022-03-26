【污水監測】多區結果呈陽性 荃灣屯門屋苑大量上榜 政府明派22萬個快速測試包

第五波疫情儘管有回落趨勢，但政府近日在各區採集污水樣本發現，多個地區仍然檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當中荃灣區及屯門區更有大量屋苑上榜。

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政府今日（26日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（27日）起陸續向以下地點約22萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

- 觀塘區：樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑 - 深水埗區 — 保安道、興華街、元洲街及長發街附近一帶住宅（見附件） - 大埔區：聯益漁村、三門仔新村及暉曜花園 - 荃灣區：荃灣中心、荃威花園、愉景新城、荃景花園、福來邨、祈德尊新邨、錦豐園、荃灣廣場、灣景廣場、德仁樓、家興大廈、都城大樓及安康大廈 - 屯門區：龍珠島別墅、龍珠島花園、瑜翠園、浪濤灣、漣山、琨崙、海澄軒、愛琴灣、星堤、上源、恆大珺瓏灣、海譽、滿名山、翠峰小築、翠濤居、容龍居、南岸、雅德苑、雅翠苑、屯門閣、海盈花園、海慧花園、青山灣花園、龍騰花園、豐景園、海典軒、恆福花園、麗寶大廈、嘉喜利大廈、龍成花園、冠峰園、恆豐園、恆順園及錦暉花園 - 沙田區：碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨

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責任編輯：嚴浩文