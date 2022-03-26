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【電玩遊戲】傳聞索尼下周推出遊戲訂閱服務 抗衡微軟Xbox Game Pass

環球政經 21:42 2022/03/26

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去年底外媒爆料，索尼通過整合當前的PlayStation Plus和PlayStation Now，開發代號名為Spartacus的遊戲訂閱服務，以抗衡微軟的同類服務Xbox Game Pass。《彭博》近日引述知情人士透露，Spartacus服務即將於下周推出，將會包括一系列最新遊戲作品，但重量級新作《戰神：諸神黃昏》就未有提供。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

服務將會提供三個等級的月費計劃，入門的Essential計劃只需10美元，可以每月暢玩指定遊戲，定位就像現時的PlayStation Plus。中間的Extra計劃為13美元，可以暢玩250至300款遊戲，定位接近現時的PlayStation Now。至於最高等級的Premium計劃則為16美元，可以暢玩PlayStation新遊戲及經典遊戲，搶先體驗未上架的新遊戲，並暢玩串流遊戲。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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