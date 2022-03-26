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【元宇宙】日本初創研發VR痛覺技術　用電刺激肌肉模擬痛感

科技 07:15 2022/03/26

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早前有日本初創公司宣布開發痛覺模擬技術，藉以加強用戶體驗感受。（官網圖片）

VR/AR技術是元宇宙（Metaverse）領域的重要一環，若能夠將強化虛擬環境的體驗，更貼近現實世界狀況。因此早前有日本初創公司開發痛覺模擬技術，藉此加強用戶在元宇宙時體驗感受。

【華燈初上NFT】Netflix懸疑劇《華燈初上》　推解謎NFT遊戲

【機迷熱話】PUBG開發商夥Solana Labs　開發區塊鏈遊戲

近日，日本初創公司H2L表示研發了一個可穿戴裝置，能用以感應手臂肌肉彎曲，除了可以讓用戶在元宇宙空間內更精準活動外，更通過電去刺激收縮手部肌肉，從而模仿痛覺等。技術可使用戶感覺到物體的重量和存在，甚至能感受到有小鳥在他們手上啄食。

據悉，目前H2L已募資達84萬美元（約657萬港元），當中投資者更包括Sony。H2L創辦人之一Emi Tamaki表示，其技術不但可以應用在遊戲，增加用戶在元宇宙的存在感和沉浸感，也可以讓病人感受無法親身體驗的感覺。

【元宇宙】Meta夥電商技術公司VNTANA　FB、IG將可投放3D廣告

責任編輯：黃顯晴

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