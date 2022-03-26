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【新冠疫苗】美國擬開打第4針 年滿50歲可接種

環球社會熱點 18:01 2022/03/26

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不少國家都已經為高危群體接種第4針新冠疫苗。美媒引述知情人士指，美國政府正開會商討開打第4針疫苗計劃，考慮讓年滿50歲或以上接種第4針疫苗。美國食藥局可能最快於下周初批准接種第4針。

荷蘭研究發現 人體血液中竟有這物質？ 【下一頁】

美國《紐約時報》引述數名知情人士指，美國政府考慮讓合資格群體接種輝瑞（Pfizer）疫苗或Moderna疫苗作第4針。

如果美國接下來幾個月再迎來新一波疫情，美國目前為年長人士接種第4針將有效避免數萬人住院及數千人死亡。

因此當局希望批准所有50歲或以上民眾接種第4針，防止確診數字於秋季來臨之前再度急增。當局更建議到了秋季，所有年齡群體的民眾都應該再接種1針疫苗，包括春季已接種人士。

據悉，美國食品及藥物管理局（FDA）可能會於下周初授權接種第4針，而美國疾控中心（CDC）將會遵循其內部建議再作決定。

美國有76.69%人口已接種最少1針疫苗，有65.44%人口已完成接種兩針疫苗。

CDC的數據顯示65歲或以上的美國人當中，每75人當中就有1人死於新冠肺炎，佔美國整體新冠死亡人數約四分之三。而上述年齡群體當中，有超過3,300 萬人已接種第3針並合資格打第4針。

【澳洲疫情】旅客將免出發前檢測 65歲以上可打第4針 【下一頁】

有部分聯邦政府衛生官員大力支持推出第4針，但部分人則對此保持懷疑態度。

Omicron亞變種BA.2導致歐洲多國確診數字再急增，而美國目前有三分之一的新增確診均為BA.2患者。不過美國衛生官員預計BA.2不會導致當地疫情大幅惡化。

有人憂慮假如美國疫情一直維持平穩狀態至秋季，當局目前大規模為民眾接種第4針將會浪費疫苗劑量，更會加重人們對接種疫苗的疲勞，甚至質疑政府的抗疫策略。

根據CDC的數據，人們接種輝瑞或Moderna作第3針疫苗後的4至5個月，疫苗預防感染新冠肺炎而住院的有效率仍維持於78%左右。

不過如果美國未來幾個月出現新一波疫情，疫苗有效率很可能進一步下降，屆時約5,500萬65 歲或以上的美國人勢必首當其衝受到影響。

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責任編輯：鄭錦玲

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