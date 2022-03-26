【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式

Swatch集團旗下的OMEGA與Swatch，於今日（26日）聯名推出11款BIOCERAMIC MoonSwatch系列手錶，在本地銅鑼灣、尖沙咀及旺角的3家Swatch專門店公開發售，開售前吸引大量市民通宵排隊搶購，Swatch在店外貼出告示，指由於客人反應非常踴躍，公開發售將會延遲，引起部分市民不滿。

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

Swatch在社交平台透露，「由於反應和需求超乎想像和熱烈，每位客戶的限購數量，將由兩隻改為一隻」。不過，Swatch亦補充，此系列不是限量生產及沒有附有編號，將於數星期內在陸續有補貨，所有款式將來會安排於網上商店發售。

BIOCERAMIC MoonSwatch系列從太空汲取設計靈感，11款手錶以星球命名，由於售價只需2,100元就能夠買到OMEGA手錶，故引起炒賣熱潮，據說炒價一度高達20,000元。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文