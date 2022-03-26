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【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式

環球政經 19:00 2022/03/26

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Swatch集團旗下的OMEGA與Swatch，於今日（26日）聯名推出11款BIOCERAMIC MoonSwatch系列手錶，在本地銅鑼灣、尖沙咀及旺角的3家Swatch專門店公開發售，開售前吸引大量市民通宵排隊搶購，Swatch在店外貼出告示，指由於客人反應非常踴躍，公開發售將會延遲，引起部分市民不滿。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

Swatch在社交平台透露，「由於反應和需求超乎想像和熱烈，每位客戶的限購數量，將由兩隻改為一隻」。不過，Swatch亦補充，此系列不是限量生產及沒有附有編號，將於數星期內在陸續有補貨，所有款式將來會安排於網上商店發售。

BIOCERAMIC MoonSwatch系列從太空汲取設計靈感，11款手錶以星球命名，由於售價只需2,100元就能夠買到OMEGA手錶，故引起炒賣熱潮，據說炒價一度高達20,000元。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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