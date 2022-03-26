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【新股IPO】太盟投資PAG遞交在港上市申請　去年全年溢利增16%至3.05億美元

新股IPO 17:12 2022/03/26

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太盟投資PAG遞交在港上市申請　去年全年溢利增16%至3.05億美元

亞太區另類投資公司太盟投資集團（PAG）遞交在港上市申請，早前據報公司集資規模或達20億美元（折合約156億港元），高盛及摩根士丹利為聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

太盟投資主要在另類資產管理行業開展業務，包括私募債務、私市股權、風險投資、房地產、基礎建設及對沖基金等資產類別，過去10年間，資產管理規模增長約6被，目前資產管理規模約為500億美元（折合約3900億港元）。

太盟投資主要的收入來源包括管理費、基金分派收益、使用費、收購費及出售費等，去年全年總收入達7.37億美元，按年增長15.5%；年內溢利接近3.05億美元，按年增長16.1%；資產總值達9.76億美元，按年下跌7.6%。

另外，根據公司在申請文件披露的股息政策顯示，未來太盟會根據董事會的自由裁量權及公司的營運資金需求，分派未來可分配收益的不少於85%。

目前，太盟投資的平台合共提供13種基金策略及30隻活躍基金，當中封閉式基金佔資產管理規模的逾85%，並訂立長期的合約費用安排。截至2021年12月31日，按資產管理規模計，近50%的封閉式基金已處於撤資階段。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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