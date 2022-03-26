【醫療科技】澳洲研發手機App代替快測　用咳嗽聲檢測新冠病毒

▲ 近日有澳洲醫療科技公司ResApp Health，表示研發出一款可偵測新冠病毒的手機應用程式（App），通過收集用戶的咳嗽聲來判斷是否確診，更聲稱效果比快測更準確。（資料圖片）

變種病毒Omicron持續肆虐全球，各大企業對生命健康的研究尤其關注。近日有澳洲醫療科技公司ResApp Health，表示研發出一款可偵測新冠病毒的手機應用程式（App），通過收集用戶的咳嗽聲來判斷是否確診，更聲稱效果比快測更準確。

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澳洲醫療科技公司ResApp Health透露，在應用程式（App）當中利用了新技術，能透過手機中的咪高峰分析用戶的咳嗽聲，判斷其是否為新冠病毒患者。據悉該公司已在美國、印度招募逾700名志願者參加試驗，數據顯示能成功檢測出92%有病徵的患者，以及80%無病徵的患者。

報告續指，ResApp Health建議將該應用程式，用於需要經常進行快測的環境，如職場、醫院與娛樂場所等，藉此減少對環境的污染，同時提高資料的安全性。

但目前該應用程式仍在研究階段，外媒The Register指出，由於只有14位無病徵患者進行過測試，研究數據偏少。因此程式在檢測無病徵的患者表現不太準確，效果仍有待觀察。

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責任編輯：黃顯晴

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