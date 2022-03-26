  • 27°C
香港時間 : 2022326日 (六) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】烏克蘭推NFT博物館籌集資金 54個NFT將於下周上市

環球政經 17:12 2022/03/26

分享：

俄烏戰爭爆發超過1個月，烏克蘭數碼化轉型部部長Mykhailo Fedorov在推特宣布，將會推出基於非同質化代幣（NFT）技術的戰爭博物館，以將俄羅斯入侵烏克蘭的歷史記錄下來，並同時為烏克蘭軍民籌集資金。Mykhailo Fedorov在推文表示：「當俄羅斯使用砲火摧毀烏克蘭時，我們正依賴革命性的區塊鏈技術。」

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

Mykhailo Fedorov於3月初時宣布，取消此前向加密貨幣捐贈者進行的「空投」計劃，並以NFT收藏品的項目取代。該款NFT名為「META HISTORY: Museum of War」（元歷史：戰爭博物館），NFT的圖像藝術設計師來自世界各地，由全球設計比賽平台PROSPECT 100負責選出獲獎作品。

【延伸閱讀】【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光

此NFT項目建立在區塊鏈公司Fair.xyz的NFT銷售平台之上，首階段上市的NFT有54個，全部基於俄烏戰爭首三天（2月24日至26日）發生的一系列事件創作，清晰地紀錄各個衝突事件及其發生時間順序。NFT會以盲盒方式出售，每個售價為0.15以太坊，預計將於下周三上線開賣。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請   一文看清申請步驟【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 集資 NFT 區塊鏈

上一篇文章

高盛：油價若升至200美元　美國經濟恐陷衰退

下一篇文章

中移動中電信遭美國FCC列入國安威脅名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出
【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光
【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓
【二手樓價】議價5小時　業主再減價　終購昔日「窮人恩物」樂悠居　極高層一房呎價逾2萬
【二手樓價】議價5小時　業主再減價　終購昔日「窮人恩物」樂悠居　極高層一房呎價逾2萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款