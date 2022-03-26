【俄烏局勢】烏克蘭推NFT博物館籌集資金 54個NFT將於下周上市

俄烏戰爭爆發超過1個月，烏克蘭數碼化轉型部部長Mykhailo Fedorov在推特宣布，將會推出基於非同質化代幣（NFT）技術的戰爭博物館，以將俄羅斯入侵烏克蘭的歷史記錄下來，並同時為烏克蘭軍民籌集資金。Mykhailo Fedorov在推文表示：「當俄羅斯使用砲火摧毀烏克蘭時，我們正依賴革命性的區塊鏈技術。」

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Mykhailo Fedorov於3月初時宣布，取消此前向加密貨幣捐贈者進行的「空投」計劃，並以NFT收藏品的項目取代。該款NFT名為「META HISTORY: Museum of War」（元歷史：戰爭博物館），NFT的圖像藝術設計師來自世界各地，由全球設計比賽平台PROSPECT 100負責選出獲獎作品。

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此NFT項目建立在區塊鏈公司Fair.xyz的NFT銷售平台之上，首階段上市的NFT有54個，全部基於俄烏戰爭首三天（2月24日至26日）發生的一系列事件創作，清晰地紀錄各個衝突事件及其發生時間順序。NFT會以盲盒方式出售，每個售價為0.15以太坊，預計將於下周三上線開賣。

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責任編輯：嚴浩文