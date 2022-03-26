【烏克蘭戰爭】前警高官願做人質 促俄放兒童撤離圍城

俄軍已包圍烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾多日，市內仍有大量平民未能撤離。烏克蘭前警方高層表示自願成為人質，換取俄軍給予3日時間讓馬里烏波爾市內兒童安全撤離當地。

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Vyacheslav Abroskin為前烏克蘭國家警察副總長，他早前在社交媒體Facebook公開呼籲俄軍讓馬里烏波爾（Mariupol）市內的兒童撤離。

Abroskin在帖文中表示：

我呼籲俄羅斯人給我機會讓兒童離開馬里烏波爾，我願意用自己來交換仍滯留當地的兒童。 （I appeal to the Russian occupants – give me the opportunity to get children out of Mariupol, instead of living children I offer myself.）

Abroskin更向俄軍解釋指，他在2014年至2018年曾經在Donetschin地區直接負責組織一場針對俄羅斯的抗議活動，也被俄羅斯列入制裁名單。

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他更聲稱俄羅斯曾派人暗殺自己但失敗，俄方派出的人當中有數十人被殺及數千人被拘留。

Abroskin表示他的生命只屬於自己，但他願意用生命來換取馬里烏波爾兒童的生命。

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責任編輯：鄭錦玲