【烏克蘭戰爭】前警高官願做人質 促俄放兒童撤離圍城

俄軍已包圍烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾多日,市內仍有大量平民未能撤離。烏克蘭前警方高層表示自願成為人質,換取俄軍給予3日時間讓馬里烏波爾市內兒童安全撤離當地。

【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購 【下一頁】

Vyacheslav Abroskin為前烏克蘭國家警察副總長,他早前在社交媒體Facebook公開呼籲俄軍讓馬里烏波爾(Mariupol)市內的兒童撤離。

Abroskin在帖文中表示:

我呼籲俄羅斯人給我機會讓兒童離開馬里烏波爾,我願意用自己來交換仍滯留當地的兒童。

(I appeal to the Russian occupants – give me the opportunity to get children out of Mariupol, instead of living children I offer myself.)