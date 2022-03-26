【烏克蘭NFT】烏克蘭將開設NFT博物館　推出54個NFT記錄戰爭事件

▲ 烏克蘭日前宣布將開設NFT戰爭歷史博物館「Meta History Museum of War」，並由下周三起發售54個相關的NFT，當中收益將全數用於支援烏克蘭軍隊與平民。（官網圖片）

俄烏戰事已持續超過一個月，為了支援軍隊，烏克蘭早前曾發行NFT為軍隊籌款，成為首個發行NFT的國家。烏克蘭日前宣布將開設NFT戰爭歷史博物館「Meta History Museum of War」，並由下周三（30日）起發售54個相關NFT，當中收益將全數用於支援烏克蘭軍隊與平民。

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烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov日前在Twitter發文，宣布將啟動NFT博物館，並指「雖然俄羅斯使用坦克摧毀烏克蘭，但我們仍有革命性的區塊鏈技術。」除了透過NFT募資支援烏克蘭外，亦能透過區塊鏈技術永久保存烏克蘭人民真實情況。

根據「Meta History Museum of War」NFT博物館的網站顯示，當中54個NFT將根據事件並按時間順序命名創建，圖案都是來自真實新聞或由多位藝術家所創作，以紀錄在烏俄戰爭中的關鍵時刻。同時NFT將以盲盒形式發售，每個售價為0.15以太坊（Ethereum），將於下周三香港時間凌晨0時開始公開發售。

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責任編輯：黃顯晴

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