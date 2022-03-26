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【俄烏局勢】匿名者公開俄央行資料讓公眾下載 多達28GB機密財務資料曝光

環球政經 14:17 2022/03/26

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全球最大黑客組織匿名者（Anonymous），日前聲稱已入侵俄羅斯中央銀行，並揚言會於48小時內公開35,000份機密文件。消息言猶在耳，匿名者組織之一的「The Black Rabbit World」，首度於今日（26日）釋出了28GB的相關資料供公眾下載，並在推特表示「人們不應該害怕他們的政府，政府應該害怕他們的人民。」

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

推特上的匿名者帳號已確認了今次事件，並表示「俄羅斯聯邦中央銀行洩密（28GB）已由匿名者發布。 我們將這些文件分發到互聯網的多個位置。 如果連結被審查，我們將會分享到其他連結。」洩密託管網站Distributed Denial of Secrets，在今天稍早時間亦已經將全部資料於官網存檔。

【延伸閱讀】【俄烏局勢】黑客組織「匿名者」入侵俄央行　即將公開3.5萬份機密文件

新聞網站Hackread表示檢查過洩露資料，但是由於其規模龐大，難以掃描每個文件夾及文件。儘管如此，他們有限的分析表明，洩漏的記錄包括了多年的財務記錄，其中一些文件可以追溯至1999年。各種的發票、內部通訊、文件、備忘錄、銀行結單、各家銀行的股東姓名、銀行執照、知名客戶的姓名及地址等，都是洩露記錄的一部分。

【延伸閱讀】Mind HK支援港人疫下保持精神健康   即睇12個保持精神健康小貼士【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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