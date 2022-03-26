【烏克蘭戰爭】俄供應全球近3成鑽石 Tiffany停採購

美國總統拜登本月簽署行政命令，禁止俄羅斯的海鮮、酒精及非工業鑽石等商品進口美國。美國珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）宣布，會暫停採購俄羅斯鑽石。俄羅斯鑽石佔全球近3成供應，禁令料對鑽石市場造成重大影響。

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Tiffany所屬的全球最大奢侈品集團LVMH發表聲明，指不論鑽石是於何地進行切割拋光等工序，Tiffany已經暫停由俄羅斯採購所有毛坯鑽石及俄羅斯原產的序列化鑽石。

發言人更透露，公司已指示供應商停止代表Tiffany採購俄羅斯原石，並區分俄羅斯與非俄羅斯米粒鑽或重量不足20分的小鑽石。

Tiffany的禁令由本月21日起已經生效，但該公司並無透露會否出售早前已採購的俄羅斯鑽石，或者能否購買戰前已開採、正切割拋光的俄羅斯鑽石。

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美國最大珠寶零售商Signet早前亦已宣布同類禁令，透露自俄羅斯入侵烏克蘭起，公司已經暫停與俄羅斯實體的業務往來。

Signet更要求供應商暫停與俄羅斯的業務，也要證明供應給Signet的貨品不包括2月24日之後採購的俄羅斯原產鑽石或貴金屬。

Alrosa為全球最大鑽石開採商，俄羅斯政府持有部分股權。

Alrosa佔俄羅斯國內約9成的鑽石開採量，佔全球約28%的鑽石產量，單於去年已供應3,240 萬克拉鑽石。

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責任編輯：鄭錦玲