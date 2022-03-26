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【機迷熱話】Sony擬最快下周推自家訂閱服務　用戶每月任玩PS4、PS5遊戲？

科技 13:10 2022/03/26

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日前有消息指，Sony為與微軟（Microsoft）Xbox Game Pass遊戲訂閱服務競爭，將最快於下周推出新版PlayStation Plus訂閱服務「Spartacus」，提供更多遊戲選擇給用戶遊玩。（官網圖片）

為吸引更多玩家支持，不少遊戲平台都推出遊戲訂閱服務。日前有消息指，Sony為與微軟（Microsoft）Xbox Game Pass遊戲訂閱服務競爭，將最快於下周推出新版PlayStation Plus訂閱服務「Spartacus」，提供更多遊戲選擇給用戶遊玩。

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據外媒彭博報道指， Sony的新服務「Spartacus」將結合其目前的兩項服務，即是PlayStation Now和PlayStation Plus。當中「Spartacus」會包括較受歡迎遊戲，以及最新推出遊戲作品，但一些被Sony認定為重點作品的遊戲則未必在內，如《戰神：諸神黃昏（God of War: Ragnarök）》。

據悉，「Spartacus」共分有3種不同的訂閱等級，第一種服務將與現有PlayStation Plus訂閱服務相同，第二種服務則會額外提供250至300款遊戲，而且可使用PlayStation Now下載遊戲，但沒有串流服務。最後，第三種服務不但有串流服務、新遊戲試玩等功能，還會進一步提供PS2、PSP的經典遊戲作品。但暫時尚未清楚服務具體價格。

【機迷熱話】PlayStation更新現Bug？　PS4、PS5用戶回報：無法連線

責任編輯：黃顯晴

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