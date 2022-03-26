【新股IPO】新股市場淡靜　部分外資投行首季IPO收入或驟減九成

▲ 新股市場淡靜 部分外資投行首季IPO收入或驟減九成

環球股市近來氣氛低沉，今年首季香港及美國的新股市場同樣淡靜。有數據顯示，多間國際投行今年首季來自IPO的收入均較去年同期下跌九成，高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗以及美銀5間投行，今年首季的IPO收入僅得1.8億美元，去年同期為23.72億美元，按年下跌92.4%。

不計及介紹上市的股份，包括特殊目的收購公司（SPAC）在內，本港今年首季僅得12隻新股上市。而美股市場在今年2月17日至3月14日期間，未有一宗傳統新股上市，是自2017年以來，最長的空窗期。

據內媒引述Dealogic數據指，截至3月22日，高盛今年首季的IPO收入僅得4818萬美元，對比去年同期近6.6億美元，跌92.7%；摩根士丹利期內IPO收入按年跌91.7%至3976萬美元，2021年同期為4.77億美元；花旗首季IPO收入為3672萬美元，對比去年同期5.56億美元，跌93.4%。

此外，美銀及摩根大通首季IPO收入分別為3045萬以及2519萬美元，分別按年跌89%及93.7%。

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