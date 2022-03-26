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【烏克蘭戰爭】俄稱轉移戰事重心 解放烏東頓巴斯

環球政治 11:30 2022/03/26

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俄烏戰事已持續超過一個月，俄軍於烏克蘭首都基輔的軍事行動未有取得突破。不過俄軍宣稱基本上已完成於烏克蘭的首階段軍事行動，接下來將專注於徹底解放烏東的頓巴斯地區。

【烏克蘭戰爭】傳烏要求美每日提供千枚導彈 涉刺針及標槍 【下一頁】

俄羅斯總參謀部總作戰局局長Sergei Rudskoi周五（25日）表示，俄軍已經基本實現第一階段行動的主要目標，大大削弱烏克蘭武裝部隊的作戰潛力。

他又稱基於上述原因，俄軍能夠努力集中實現解放頓巴斯（Donbass）地區這個主要目標。

俄羅斯國防部表示，親俄分離主義分子現在控制了烏克蘭盧甘斯克（Luhansk）約93%的地區及頓涅茨克（Donetsk）約54%的地區，而這些地區共同組成頓巴斯。

Rudskoi指俄軍曾考慮僅限於頓巴斯進行軍事行動，但選擇延伸範圍以破壞當地軍事基礎設施並束縛烏軍，防止烏軍加強東部攻勢。

他表示俄烏戰爭以外，有1,351名俄兵陣亡及3,825人受傷。而烏克蘭軍方則表示，約有1.5萬名俄軍陣亡。

聯合國大會壓倒性通過烏人道決議 俄方反對中國棄權 【下一頁】

俄軍自入侵烏克蘭以來，除了於首周佔據南部的赫爾松（Kherson）之外，一直未能全面佔領烏克蘭各個主要城市。路透社引述一名俄羅斯高級外交消息人士指，俄羅斯發表上述資訊是為保全顏面，更可能是俄軍撤出當地的前奏。

消息人士指俄軍的戰爭目標遠多於頓巴斯地區，導致軍力分散。再加上俄軍未有做好準備，在多條戰線的攻擊行動軍未能取得協調。因此俄軍希望重新集中精力攻打頓巴斯。

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責任編輯：鄭錦玲

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