【消費優惠】麥當勞限定菠蘿批4月1日登場 1元飲品優惠再度回歸

麥當勞公布最新App優惠，3月28日起1元飲品優惠再度回歸，4月起更有菠蘿批登場！至於麥當勞聯乘的WeChat的「三重加碼禮遇」，到4月1日就會結束。

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由下周一（28日）起，麥當勞的1元飲品優惠再度回歸，麥當勞App用戶於周一至周五購買任何食品，加1元即可換購「紅茶花伝橙茶飲料」或「紅茶花伝梨茶飲料」。此外，9元的菠蘿批亦將於4月1日起登陸麥當勞App，麥當勞亦會為App用戶送上「指定超值套餐減5元」優惠。

下周起亦有多款早餐優惠，包括逢周一至周五的「$18新餐肉蛋漢堡配飲品（中）」、「$25歎火腿扒芝士飽超值早餐」和「指定超值早餐套餐減3元」。

麥當勞聯乘WeChat Pay HK推出的「三重加碼禮遇」，至4月1日就會結束，當中包括新用戶的50元電子現金券優惠、每位用戶最多可領3次的「買30元即減5元」優惠，以及每位用戶最多可領2次的「儲3個狂賞印印花換領麥當勞5元電子現金券」。

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責任編輯：嚴浩文