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【消費情報】Pizza Hut推限定蠟燭套裝 響應地球一小時環保活動

理財智慧 00:42 2022/03/26

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今日（26日）是全球最大型環保活動「地球一小時」，Pizza Hut為響應此活動，特別推出今晚外賣限定的「#PizzaHutDarkSide限定蠟燭套裝」，讓大家享受別具氣氛的「燭光晚批」。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

Pizza Hut近日於社交平台發表貼文，呼籲市民今晚「Join The Dark Side」（加入黑暗的一面），並將會以全黑圖像示人，以響應「地球一小時」活動，並呼籲香港市民一起於晚上8時30分關燈1小時。Pizza Hut今晚亦會推出只限一天的「#PizzaHutDarkSide限定蠟燭套裝」，讓大家於家中關上燈後，一起享受燭光Pizza晚餐。

本地市民於今晚6時後，凡於指定分店（見下文）惠顧外賣自取任何食品，均可免費獲贈「#PizzaHutDarkSide限定蠟燭套裝」，當中包括一個精心設計的蠟燭台，讓顧客在「地球一小時」舉行期間，於家中燃點起蠟燭代替電燈。此套裝數量有限，先到先得，送完即止。只限外賣自取，不適用於網上及電話訂購。

由世界自然基金會舉辦的「地球一小時」始於2007年，每逢3月26日世界各地的機構都會鼓勵參加者關燈一小時，減低能源消耗和碳排放量，達至守護生態的目的。Pizza Hut今年希望藉著參與活動，與香港市民一起以生活態度守護生態。 

【延伸閱讀】【零塑減碳】戶戶送撥200萬推補貼計劃   鼓勵餐廳採用本地零塑環保外賣包裝

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟【下一頁

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指定分店如下：

-大埔超級城商場A區2樓72-82號舖

-屯門屯利街1號華都商場華都大道3樓1A號舖

-元朗大馬路123號開心廣場2樓201號舖

-馬鞍山安祿街18號新港城中心三樓3021

-新界沙田沙田中心商場3樓32C,56 & 69B號舖

-將軍澳重華路8號東港城1字樓199A號舖

-紅磡黃埔花園第2期商場地下10A號舖

-九龍橫頭磡樂富廣場2樓2201-2204號舖

-荔枝角深盛路9 號宇晴匯2樓89及90舖

-牛頭角道77號淘大商場2期1樓173 - 187號舖

-油塘高超道38號大本型1樓135號舖

-九龍旺角西洋菜南街168號2樓

-香港仔成都道38號利港中心2樓210號舖

-灣仔太原街8號海源中心1樓

-杏花邨杏花新城地下50號舖

-北角道10號北角亞太商業中心1樓

-堅尼地城卑路乍街72號 Imperial Kennedy 商場2樓L201號舖

-東涌東堤灣畔地下24舖

 
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責任編輯：嚴浩文

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