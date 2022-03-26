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【業績】康希諾生物去年純利19.1億元人幣　末期息每股0.8元人幣　旗下新冠疫苗獲多國緊急使用授權帶動收入

股市 00:16 2022/03/26

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康希諾生物 （06185） 公布去年純利19.1億元人民幣，按年扭虧為盈，前年蝕近4億元人民幣。派末期息每股0.8元人民幣。

去年公司收入近43億元人民幣，按年增230.9倍，銷售商品成本近13億元人民幣，按年增92.9倍。毛利30億元人民幣，按年增632.6倍。公司錄得經營利潤19.1億元人民幣，前年經營虧損4億元。

公司指出，年內營業總收入近43億元人民幣，主要由於報告期內「克威莎」（重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）或「Ad5-nCoV」）獲得境內外多個國家的附條件上市批准及緊急使用授權。毛利30億元人民幣，主要因為公司疫苗產品銷售顯著增加，對毛利產生積極影響。

未來進一步商業化Ad5-nCoV新冠疫苗

未來及前景方面，公司指，將優先應對疫情，並不遺餘力地在國內及全球範圍內進一步商業化Ad5-nCoV。公司將繼續商業其MCV2及MCV4，並通過內部研發及醫療╱臨床團隊研發臨床試驗階段資產。而且將繼續通過內部研發與外部合作，探索並研發新的在研疫苗。公司將繼續評估可能的全球合作及對與疫苗及生物製品相關的極具潛力資產進行收購。此外，公司將進一步擴大銷售及營銷團隊，以加強商業化產品的銷售。

公司表示，疫情可能繼續對其業務經營造成不同程度的影響。一方面，其可能令公司的Ad5-nCoV進一步商業化。另一方面，其可能導致臨床試驗、廠房建設、監管審批，甚至是公司的其他在研疫苗的商業化有所延遲。

康希諾生物績前收報143.1港元，跌7.5%。

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