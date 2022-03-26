【俄烏局勢】擔心受西方制裁 中石化386叫停與俄油氣企業合作 三桶油檢視審視俄羅斯業務

引述外電報道，隨着俄烏開戰，內地三桶油中石化（00386）、中石油（00857）和中海油（00883）一直在評估美國和歐洲的連串制裁行動對其在俄羅斯巨額投資的影響，並有指中石化已暫停與俄羅斯企業就作價5億美元、大型石油投資及天然氣合營企業的初步討論，以避免捲入制裁風波。



同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

中石化原定與俄羅斯最大石化生產商Sibur合作建立與阿穆爾天然氣化工綜合工廠項目規模相似的合作，預計於2024年投產，中石化原於相關項目持股40%，Sibur持有另外60%。項目原本已進入選址階段，惟其後Sibur的少數股東及董事Gennady Timchenko遭西方制裁，項目因此停擺。此外，中石化亦與俄羅斯天然氣生產商Novatek組成天然氣銷售合營，惟Novatek股東之一Sberbank亦遭列入美國制裁名單。

【港股追蹤】內地氫能推新規劃 建銀看好6隻中港氫能股先行者 港股有呢2隻入圍【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

事實上，自俄羅斯於月前侵略烏克蘭以來，中石化、中石油及中海油評估西方國家制裁對其於俄羅斯高達數十億美元投資的影響。報道亦引述了一名國營石油企業管理層表示，企業需要嚴謹跟從北京的外交措施，現時難以開展任何新投資。

港交所388計劃今年第三季推出投資服務通【見下頁】



據悉，中國外交部本月已召見3間油公司管理層，以審視其與俄羅斯合作夥伴的業務及於俄羅斯的營運情況，其中外交部更下令企業不要急於購買俄羅斯資產。三間油公司亦已就俄羅斯相關事宜成立工作小組，就對俄羅斯制裁影響其當地業務制定應急措施。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正