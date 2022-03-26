中移動中電信遭美國FCC列入國安威脅名單

中美關係持續拉鋸，美國聯邦通訊委員會（FCC）將中國移動（00941）及中國電信（00728），納入對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務商名單。

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2019年美國國會通過法例，一旦被列入FCC名單，美國聯邦80億美元補貼資金將不能用於購買其名單公司的設備及服務。

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去年，FCC已把5間中國電訊企業納入名單，包括華為、中興（00763）、海能達、杭州海康威視及大華科技。今年則再將中國移動及中國電信，以及俄羅斯Kaspersky Lab納入名單。

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記者：張以正