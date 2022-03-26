高盛：油價若升至200美元　美國經濟恐陷衰退

俄烏沖突持續，沙地阿拉伯城市吉達有煉油設施發生大火，刺激布蘭特期油重上120美元水平。

事實上，高盛首席經濟學家Jan Hatzius近日發表的報告中就提出，倘若國際油價持續攀升至每桶200美元，將帶來類似1974年及1979年般的沖擊，最終可能導致美國經濟陷入衰退，而且會顯著增加今年經濟衰退的可能性。J

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Jan Hatzius又指，國際油價現時已從俄烏戰爭開始時的每桶140美元高位回落，惟仍處於令人不安的高位；布蘭特期油亦按年上漲了逾１倍。

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回看本周油價走勢，錄得3周以來首度單周漲幅，紐約期油價格累升10.5%，布蘭特期油價格累升12%。

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記者：張以正