分散投資買金保值？臻享王良享：金價在每盎斯1950 美元可以買

黃金向來被視為資金避難所，眼見近期因俄烏局勢亦刺激金價攀升，惟高位再上遇阻而回落。王良享認為金價應該會在每盎斯 2,000美元上上落落，主要是美國開始加息，大家未必很放心買入太多黃金，始終黃金是以美元計價，美元高的話，黃金暫時也不會升到哪裏去，而且還會蝕息，如果買實金的話就無所謂，但要有一個長期持有和應付通脹的想法，如果是投機的話，美元利息上升，炒金的成本就會增加。

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由於當刻歐洲冷戰和俄烏局勢仍未解決，王良享相信金價仍會拾級而上，「未來幾年金價應該可見每盎斯2300美元以上。」至於現在是否買金好時機？他則指金價在每盎斯1,950 美元可以買。

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記者：張以正