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【業績｜中藥股】中國中藥去年多賺16%至19億人幣　派末期息7.36港仙、周息率3.54厘　副主席王曉春辭任

股市 23:47 2022/03/25

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【業績｜中藥股】中國中藥去年多賺16%至19億人幣　派末期息7.36港仙、周息率3.54厘　副主席王曉春辭任

國藥系中國中藥 （00570） 公布去年業績，期內收入190.53億元（人民幣，至盧），按年增28.7%；純利約19.33億元，按年增16.2%；末期息每股派7.36港元，2020年無派末期息，全年派14.02港仙，按年增2.95倍，以周五收報3.96元推算，周息率約3.54厘。

中國中藥去年收入增長28.7%，集團解釋，中藥配方顆粒的質量可控性及便利性等優勢明顯，以及學術推廣，市場認可度繼續提高，推動業務穩步發展。中國中藥又稱，隨著疫情好轉，成藥業務逐步恢復；中藥飲片、中藥大健康產品、國醫館綜合服務開拓新業務，有助收入增長。

中國中藥稱，未來會推動上下游、產供銷有效銜接、協調運轉。逐步提升飲片市場份額和行業影響力；把握中藥顆粒試點政策放開後機遇期，發揮專業化發展、市場份額領先；研究推動中成藥產品結構和銷售模式的變革；通過大數據 總結分析消費者需要與購買行為，作精準確定產品定位和服務結構。

中國中藥另宣布，非執行董事及董事會副主席王曉春由於個人健康原因已辭任，周五（25日）起生效。中國中藥總裁程學仁已獲委任為執行董事及公司董事總經理，周五起生效，其將繼續負責執行重要政策及發展戰略，並對集團日常營運負直接管理責任。

聯席公司秘書梁雪綸因工作調動已辭任，周五起生效，伍秀薇已獲委任接任，而趙東吉將繼續擔任公司另一名聯席公司秘書。

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港股 中國中藥（00570）

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