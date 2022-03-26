臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機

俄烏局勢未明朗，美國步入加步周期，加上本港疫情仍未大幅緩和，港股短期都未見有運行。臻享顧問董事總經理王良享接受本刊訪問時指，面對俄烏局勢未明朗，油價和金價都會受牽動，畢竟現在很多價格其實都是在反映出俄烏局勢的進一步惡化。

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「油價到目前為止其走勢都是在反映一個供應鏈緊張情況，需求亦不會因為油價高企而降低，相信恒指在20000點會有些實際支持，其實現在全球除了中國之外，其他地方都是採取收緊政策，當下情況對歐洲有一個很大的打擊，極其量都是保持原狀，無可能再大幅用貨幣政策去減息或放水，所以環顧多個地方，中港股市和亞洲區股票如果不是出現一個大衰退的話，始終都應該會有些支持，尤其中國還是唯一一個仍然捱得住通脹的地方，相信隨着『兩會』着重的財政政策積極性，我覺得中國在面對環球石油、能源和原材料危機，應該會準備得比較好，亦會有多一些工具可用。現在港股出現較大跌幅的大多為H股，只要中國今年國內生產總值（GDP）增長目標達到5.5%，我覺得在經濟方面都足以支持低估值的H股股價。」

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對於港股未來走勢，王良享表示，倘若俄烏在短期停火或有新進展的話，可能恒指會有機會反彈，但短期因為香港也有自身問題，仍受疫情困擾，相信零售、地產等板塊要到5月之後才會有一個比較好的改善，「如果今次能反彈的話， 我預計恒指高位大概是23000點，但如果過得到美國3月加息，5 月宣佈 7月縮表的話，大家心理上就會覺得較負面的消息都已經出來了，到 6、7月港股打了底， 恒指跌到 20000 點低位應該也差不多見底了。」

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王良享覺得未來半年股市會比較反覆， 因為美股本身估值偏高，過往出現戰爭通常都會將美國息口拖低，但今次見到美長期息率完全不跌，10 年息跌到 1.8 厘停了下來，如果個市場已預期油價會大升，息率就不會有太大變幅，這樣的話，面對加息周期和縮表，美股估值就應該回落至如 5 年平均 PE 大概 18.5 倍左右，相對去年的 22.5 倍低。 所以美股不是一見底就會一支箭的反彈，就算暫時看現在美國不太受俄烏局勢影響，但是政策收緊事實上會令標普反彈空間都不會太大，致令港股都會受外圍影響，可見現在港股仍然有提款機作用。

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另一方面，近期多隻強勢股亦要捱沽， 王良享認為雖然有些股價調整了不少，但入市要份外小心，「因為現在市場仍然在預測俄烏緊張局勢會升級，未來會發展成甚麼情況大家都不知道，也難估計股市沽壓會去到甚麼程度，所以要謹慎一點，如果要入市的話，現在可以選擇一些長綫部署買入較保守的收息股。近期因為疫情關係不少 REITs都被沽壓，但其實 REITs 比較可以考慮，如領展、越秀房產信託基金（00405）；另外中華煤氣（00003）都是值得持有的股份。 」

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因為美國開始步入加息周期，這會直接推高香港利率，由於香港跟中國關係緊密，暫時本港通脹未見升得很多，但之後如果全球性通脹普遍的話，收息股就會愈來愈多人追捧， 因為現在大家都仍在比較當中，會覺得利息未升完，還未是時候買債券，但如果股市跌到低位，就會覺得不如買些估值低，派息又比較高的股份，「其實中國的電訊業和個別大型內地房都具吸引力，像中國海外（00688）去年股價在 18、19 元一直上升，當時很多人都是想賺利息，無預期還可以賺價，不過現在就要先等一等，先待股價回調；又如現在買電訊股的話，可能因其估值低，最後股價上升一樣可以賺息賺價，中移動也可留意。」



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記者：張以正