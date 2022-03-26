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【新股IPO】豪華遊艇商法拉帝Ferretti S.p.A 9638下周四掛牌 以接近下限22.88元定價

股樓投資 19:39 2022/03/26

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豪華遊艇製造商法拉帝（新上市編號：09638）將於下周四（31日）掛牌，市場消息指該股將以招股價偏中間價下限定價，每股22.88元，最終集資19.12億元。此外，法拉帝公開發售部份和國際配售部份亦已獲足額認購。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

法拉帝是次計發行8,358萬股股份，其中90%為國際配售，10%在香港公開發售，招股價介乎21.82至28.24元，以每手100股計，入場費約2852.５元，3月31日掛牌；獨家保薦人為中金公司。

法拉帝由濰柴動力（02338）母企濰柴集團持有，是次招股引入5名基石投資者，包括陽光保險、海南自貿港基金、三亞發控 、海南金控及海法控股，合共認購近1.3億美元等值股份。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股【見下頁】
 

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是次集資所得，其中68%將用於擴大產品組合及進一步提升端對端經營卓效；24%將用於強化輔助服務的獨特組合併擴大最具潛力垂直分部的服務類型；及8%將用於進一步發展品牌延伸活動及用於其他一般公司用途。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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法拉帝（09638） IPO 港股

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