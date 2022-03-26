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【新股IPO】太盟投資PAG遞交上市申請 傳集資20億美元

股樓投資 20:05 2022/03/26

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亞太區另類投資公司太盟投資集團（PAG）遞交上市申請，傳集資高達20億美元（約156億港元），高盛及摩根士丹利為聯席保薦人，瑞銀為財務顧問。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

太盟投資以另類資產管理行業開展業務，包括私募債務、私市股權、風險投資、房地產、基礎建設及對沖基金等資產類別，過去10年資產管理規模增長約6被，目前資產管理規模約為500億美元（約3900億港元）。

【大行點睇】麥格理料海底撈復甦路漫長　予「跑輸大市」評級【見下頁】

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現時太盟投資的平台合共提供13種基金策略及30隻活躍基金，其中封閉式基金佔資產管理規模的逾85%，並訂立長期的合約費用安排。截至2021年12月31日，按資產管理規模計，近50%的封閉式基金已處於撤資階段。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

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