【內房危機】富力發盈警料去年錄最少80億元人幣淨虧損　兼宣佈因疫情延遲刊發業績

▲ 富力地產料去年錄最少80億元人幣淨虧損，兼宣佈因疫情延遲刊發去年業績。

再有內房股發盈警兼宣佈延遲刊發業績。富力地產 （02777） 公佈，按照集團截至去年底止年度未經審核管理賬目之初步評估，以及董事會現時可得的資料，預計截至去年底止年度的業績將由盈轉虧，錄不少於80億元人民幣淨虧損。

富力指，預期淨虧損主要由於協議銷售及物業出售確認減少，導致銷售收入下降，加上毛利率下降，計提存貨減值因項目售價下降而增加，以及集團於截至去年底止年度錄得的其他收入減少。集團續指，房地產行業經營環境嚴峻、疫情持續，以及經濟不確定，致使市場情緒負面，從而影響行業，導致收入下降。集團仍將基於謹慎性原則，持續評估計提存貨減值，或致淨虧損進一步變動。

另外，富力公佈將延遲刊發去年業績公告，指因本港疫情嚴峻，預期將無法於3月31日前完成集團截至去年底止年度的綜合財務報表審核。集團解釋，公司部份業務及審核工作位於香港，基於發送及接收必須之審核確認函及其他審核程序延遲，導致審核受影響，並預計去年經審核全年業績將於今年4月30日或之前刊發。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【業績｜煤炭股】中國神華去年多賺44%至516億人幣 增派末期息至每股2.54人幣

【業績｜物管股】綠城服務純利升近兩成 派末期息連特別息每股0.2元

【內房危機】世茂集團料去年純利跌62%、致力3月底前刊發業績 羅兵咸永道辭任核數師

【業績｜內銀股】光銀去年多賺近15% 派息每股20.1分人民幣 按年少4.3%