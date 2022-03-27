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【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　

股樓投資 00:04 2022/03/27

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到底姜濤有幾紅？或者今天仍有人覺得只是媒體在吹捧，不過如用姜濤名言「用作品說話」來解說，今次則可透過廣告商「用數字說話」來反映當今姜濤真的很紅，且十分受廣告商垂青。因為廣告媒體監察公司admanGo近日發表一份《2021年香港本地廣告開支報告》，顯示去年本地廣告總開支高達294億元，按年飆升29%。此外，本地社交媒體KOL的品牌內容廣告銷售額亦高達8.7億，按年升57%，而姜濤更成為去年10大最高廣告銷售額KOL之冠。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

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在2021年10大最高廣告銷售額KOL名單中，男團MIRROR 成員穩佔五席位，並由人氣王姜濤奪冠。姜濤去年拍攝了近40個廣告，產品包括護膚、化妝品、銀行、快餐店、食品、服裝等；其他上榜MIRROR成員包括盧瀚霆、江𤒹生、陳卓賢及呂爵安。MIRROR成員大受歡迎，即使過去兩年本港經濟受疫情嚴重打擊，惟他們亦在此期間彈起，且廣告一個接一個，難怪MIRROR會被稱為逆市奇葩，去年涉及的品牌宣傳超過180個。

【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？【見下頁】

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自去年開始，MIRROR 除了為香港樂壇帶來新氣像，更因他們大受廣告商歡迎，廣告密密接，去年為ViuTV帶來6億廣告收益，而且在前50名廣告開支最高品牌中，有13個品牌都曾搵過MIRROR合作。

貴為人氣王姜濤自然有他的吸引力，事實上，姜濤一直以來也不單止在他的演藝事業上「用作品說話」來證明自己 ，他更會利用自己的影響力來為社會發聲，稍早前他曾在IG 出post多謝醫護人員，近日又為速遞員被投訴一事出post，留言「多一點尊重、多一點包容、多一點理解」。姜濤經常被讚善良，故他深得廣告客戶喜歡不無道理。

就如KKDay高層亦有轉載姜濤的IG Story點名力讚，其中一句寫道：「好欣賞姜濤嘅真心同善心，呢個都係其中一個我哋偏愛姜濤，堅持搵佢拍廣告嘅原因。」

廣告商點名支持，粉絲們也很識做，「見濤就買」不單單是口號，廣告銷售額KOL第一位就是這樣誕生。

KKDAY 香港區香港區總經理Pinky Lee 在Facebook力撐姜濤

 

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

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記者：張以正

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