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【業績｜煤炭股】中國神華升8%創四年高　去年多賺44%至516億人幣、增派末期息至每股2.54人幣

股市 10:00 2022/03/28

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【業績｜煤炭股】中國神華去年多賺44%至516億人幣　增派末期息至每股2.54人幣

中國神華 （01088） 宣布去年業績，期內收入3352.16億元（人民幣，下同），按年增43.7%；純利約516.07億元，按年增44%；每股盈利約2.597元；末期息每股2.54元，按年增39.2%。股息率升至14厘。

中國神華升8.3%，報24.15元，創逾4年高。

中國神華稱，去年煤炭產量3.1億噸，按年增5.3%，煤炭銷售量4.8億噸、按年增8.0%。中國神華解去年煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，中國神華煤炭銷售量和平均銷售價格按年分別增長8.0%和43.4%。

國內用電需求增長，中國華神去年售電量按年增長22.3%。中國神華指出，整合航運資源後，提升航運業務的規模化和集約化，航運貨運量按年增長7.3%；受國際油價等因素影響，聚乙烯和聚丙烯銷售價格按年分別上漲21.7%和13.9%。

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

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港股 貨運量 煤炭股 航運 中國神華（01088）

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