【業績｜煤炭股】中國神華升8%創四年高　去年多賺44%至516億人幣、增派末期息至每股2.54人幣

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【新股IPO】華新水泥首掛跌13% 獲深交所納入深港通名單
中國神華 （01088） 宣布去年業績，期內收入3352.16億元（人民幣，下同），按年增43.7%；純利約516.07億元，按年增44%；每股盈利約2.597元；末期息每股2.54元，按年增39.2%。股息率升至14厘。
中國神華升8.3%，報24.15元，創逾4年高。
中國神華稱，去年煤炭產量3.1億噸，按年增5.3%，煤炭銷售量4.8億噸、按年增8.0%。中國神華解去年煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，中國神華煤炭銷售量和平均銷售價格按年分別增長8.0%和43.4%。
國內用電需求增長，中國華神去年售電量按年增長22.3%。中國神華指出，整合航運資源後，提升航運業務的規模化和集約化，航運貨運量按年增長7.3%；受國際油價等因素影響，聚乙烯和聚丙烯銷售價格按年分別上漲21.7%和13.9%。
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