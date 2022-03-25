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【金融安全網】內地銀保監會研設金融穩定保障基金　用於具系統性隱患的重大風險處置

宏觀解讀 23:22 2022/03/25

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內地銀保監會宣佈，正研究推進設立金融穩定保障基金，將研究完善相關法規和機制安排，盡快推動設立基金，為重大風險處置積蓄好後備資金。

銀保監發言人稱，外部環境不穩定不確定因素增加，經濟金融發展面臨的風險挑戰依然較大，金融風險處置已進入常態化階段，必須未雨綢繆，做好化解風險的資源儲備。而在國際上，設立金融穩定保障基金是各國處置金融風險的普遍做法，故有必要借鑒國際經驗，設立金融穩定保障基金。

有關工作會由人行牽頭，發改委、司法部、財政部、銀保監會、中証監、國家外匯局等按職責分工負責，9月底前將完成基金的籌集相關工作，年內持續推進。銀保監發言人透露，銀保監會初步考慮，將金融穩定保障基金用於具有系統性隱患的重大風險處置。

發言人又指，該基金與發揮常規化風險處置作用的存款保險和行業保障基金，都是金融安全網必不可少的部分。基金會取之於市場並用之於市場，區分不同行業、不同主體實行差別化收費，以平衡好風險、收益與責。

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