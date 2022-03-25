港交所388計劃今年第三季推出投資服務通

港交所（00388）宣布，有意於今年第三季推出全新的投資者關係網絡平台投資服務通（IR Connect），以增進香港上市公司與投資者之間的聯繫與溝通，幫助在港交所上市的公司與本地及全球投資者和分析師建立聯繫。

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投資服務通將分階段推出，在今年第三季度上綫時，平台將向上市公司免費提供股東持股情況、市場行情、相關股票關鍵財務指標及研究評級等查詢功能，向公眾免費提供上市公司簡介及股票行情等查詢功能。更多上市公司與投資者之間的互動功能將在後期陸續提供。

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在推出投資者服務通之前，港交所還將於今年舉辦一系列走近上市企業活動，以促進上市公司與投資者之間的溝通和互動。

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記者：張以正