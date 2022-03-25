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【新股IPO】華新水泥6655下周一以介紹形式在主板上市

股樓投資 23:15 2022/03/25

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華新水泥（新上市編號：06655）將於下周一（28日）以介紹形式在主板上市，公司已向香港聯交所上市委員會申請批准公司境外上市外資股上市及買賣，即約7.3億股H股。上市後所有已發行B股將轉換為H股，而H股將於主板上市。華新水泥會以一手100股進行買賣，獨家保薦人為申萬宏源香港。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

華新水泥已於上交所上市，今次在港交所上市將不會涉及發行或出售H股。華新水泥是一家綜合型建築材料企業，從事水泥、商品熟料、混凝土及骨料的生產與銷售以及經營環保、裝備製造、EPC工程及水泥基新型建築材料業務。目前生產的各類水泥產品主要以「華新堡壘」及「華新師傅」商標進行銷售。

 

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截至2020年及2021年9月30日止9個月，經營收入為204.1億元人民幣及224.5億元人民幣；淨利潤為44.3億元人民幣及38.9億元人民幣。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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華新水泥（06655） 華新水泥（滬：600801） IPO 港股

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