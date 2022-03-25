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【烏克蘭戰爭】美財長耶倫：現時不會因中俄關係而制裁中國　料美國經濟仍保持彈性

股市 23:02 2022/03/25

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【烏克蘭戰爭】美財長耶倫：現時不會因中俄關係而制裁中國　料美國經濟仍保持彈性

美國財政部部長耶倫表示，現在還未到因為中國與俄羅斯的伙伴關係而對中國進行制裁的時候。此前美國總統拜登警告中國，如果中國支持俄羅斯，無論是在軍事上還是協助俄羅斯避過制裁的影響，都將面臨後果。

問及對華制裁，耶倫稱：「我認為現在沒有必要，也不適合。耶倫續稱：「如果中國向俄羅斯提供武器，或者試圖協助俄羅斯逃避對其金融體系和中央銀行實施制裁，我們會非常擔心，但我們目前沒有看到這種情況發生。」

耶倫又稱，儘管俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源和大宗商品成本上漲削弱了全球增長前景，預計美國經濟將保持彈性。耶倫指出，美國就業市場非常強勁，典型美國家庭資產負債表狀況非常好，消費者支出強勁，稅收收入的增長令人驚訝。

不過耶倫擔心會那些依賴小麥進口的國家，認為能源價格和其他商品的上漲或會降低明年全球增長的前景。

對於能源價格上漲影響，耶倫指出美國是一個淨出口國，因此效果會好壞參半，「油價顯然給美國家庭帶來沉重的負擔，但總括來說，更快的鑽井支出也可能抵消對上述影響」。

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