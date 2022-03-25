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【業績｜物管股】綠城服務純利升近兩成　派末期息連特別息每股0.2元

股市 23:04 2022/03/25

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綠城服務去年純利按年增加19.1％，至8.46億元。

綠城服務 （02869） 公佈去年業績，期內收入125.66億元（人民幣，下同），按年升24.3%。純利按年增加19.1％，至8.46億元。毛利23.31億元，按年升21.2%。毛利率18.5%，按年跌0.5個百分點。集團宣派末期息每股0.16元及特別息每股0.04元，即全年合共派息0.2元，與2020年相同。

年內，佔集團整體收入61.8%的物業服務收入77.70億元，按年增加20.9%；佔集團整體收入22.6%的園區服務收入28.37億元，按年增加30.3%；至於佔集團整體收入15.6%的諮詢服務收入19.6億元，按年錄30.7%增長。

集團稱，去年物業服務拓展量價齊升，全年新增拓展面積1.28億平方米，新簽約物業項目單年合同金額約45.1億元，新增拓展面積主要位於長三角、環渤海及珠三角一二線或省會城市。

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港股 業績公布 綠城服務（02869）

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