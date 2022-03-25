【業績｜內銀股】光銀去年多賺近15%　派息每股20.1分人民幣　股息率8.5厘

中國光大銀行 （06818） 去年純利434.1億元人民幣，按年增14.7%，派息每股0.201元人民幣，按年少4.3%。股息率8.5厘。

該行去年利息淨收入1121.6億元人民幣，按年增1.3%；手續費及佣金淨收入273.1億元人民幣，按年增11.9%。經營收入1533.7億元人民幣，按年增7.4%，惟經營費用455.4億元人民幣，按年增12.9%。資產減值損失則按年縮小3.8%，至近548億元人民幣。基本每股收益為0.71元人民幣，按年多4.4%。淨利息收益率2.16%，按年跌0.13個百分點。

該行去年不良貸款率1.25%，按年跌0.13個百分點。撥備覆蓋率187.02%，按年增4.31個百分點。去年底，核心一級資本充足率8.91%，按年跌0.11個百分點；一級資本充足率11.41%，跌0.34個百分點。

房地產業不良貸款佔比升

不良貸款行業分布，截至去年底，餘額佔最多是製造業，佔比26.4%，按年跌6.2個百分點；其次是批發和零售業，佔近7%，按年跌近2.4個百分點；第三是房地產業，佔約5.9%，按年升近2個百分點。該行去年共處置不良貸款579.7億元人民幣，按年少27.5億元。

該行展望提到今年將重點圍繞營收增長，在資本、流動性、市場風險監管指標等各項經營約束邊界內，保持積極進取的資產負債配置策略，把業務結構、收入結構優化作為全年經營提質增效的關鍵點。在當前經營環境和監管政策不發生重大變化的情況下，爭取實現貸款增長不低於 8%。惟認為今年銀行業競爭將更為激烈，金融科技快速發展，利率市場化改革不斷深入，存貸利差面臨收窄壓力，資管新規正式實施，銀行資產負債管理的難度加大，傳統商業銀行經營理念和模式面臨重大挑戰。

另外，該行指，由於該行發行的可轉債處於轉股期，若總股本在實施權益分派的股權登記日前發生變動，該行將維持分配現金股息總額基本不變，以最新股本總額作為分配基數，相應調整每股分配金額，並將另行公告具體調整情況。

相關文章：

【交通銀行3328】交行行長劉珺：今年向投資者交出滿意答卷確有一定難度 管控風險壓力將愈來愈大

【業績｜內銀股】中信銀行去年多賺近14% 末期息每股30.2分人民幣 按年多18.9%

【業績｜內銀股】招行去年純利升約23% 派末期息1.522元人幣、按年升逾兩成