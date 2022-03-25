【業績】東瀛遊去年虧損擴大逾四成至約1.5億元　獲貸款後有足夠資金營運至明年上半年

▲ 東瀛遊去年虧損擴大逾四成至約1.5億元，公司稱獲貸款後有足夠資金營運至明年上半年。

東瀛遊 （06882） 公佈去年業績，集團期內收益減少82.2%至約4460萬元，淨虧損按年大升43％至約1.56億元。東瀛遊稱，在疫情籠罩陰霾下，大部分主要業務自2020年3月中旬起煞停至今。

東瀛遊去年的旅行團涵蓋香港本地團及自澳門出發至內地的出境團。集團去年來自旅行團的收益約770萬元，跌幅達96.4%。旅行團貢獻集團去年收益總額17.3%，佔比遠低於2020年的86.6%。該分部毛利按年倒退88.6%，至約150萬元。

自由行產品收入去年僅約520萬元

自由行產品及輔助性旅行相關產品及服務方面，因應許多國家實施旅遊限制及邊境措施，集團指大部分自由行產品及輔助性旅行相關產品及服務的銷售亦隨之而暫停。去年該業務分部收益約520萬元，按年勁跌幅68.7%，收益總額貢獻11.7%。有關業務去年毛利約340萬元，跌幅67.3%。

集團指為應對不利境況，2020年推出「EGL Market」網上購物平台，蒐羅環球手信並提供自取及送貨服務。去年又在荃灣開設一家實體零售門店，並分別在旺角及葵芳各開設一家期間限定門店。期內有關收益約1750萬元，按年增加136%，貢獻集團收益39.3%。毛利約400萬元，增幅157.8% 。

大阪酒店入住率跌至1％

另外，集團首家酒店「大阪逸の彩酒店」因疫情爆發，營運自2020年3月中旬起幾近暫停，去年該酒店入住率跌至1%。集團第二家酒店「沖繩逸の彩溫泉度假酒店」亦受疫情影響，去年入住率僅23.2%。集團去年酒店業務分部收益約1410萬元，增幅為50%，貢獻集團收益31.6%。惟該業務去年仍錄毛虧約3810萬元，按年微跌0.5%。

集團表示，將繼續探索額外收入來源，實施各種成本控制措施，包括人力資源重組、加強僱員成本節約措施，以及向業主徵求租金寬減。此外，於2020年及2021年，集團已自關連公司大寶行提取3.2億元貸款，大寶行同意按集團要求，安排不少於1億元的進一步信貸融資，直至2023年6月30日。東瀛遊董事會認為，集團於今年及明年上半年將擁有足夠營運資金。展望今年，集團指視乎疫情持續時間及對經濟活動的持續負面影響，集團或會面臨更負面的業績及資金流動限制，並可能於今年產生額外資產減值。

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